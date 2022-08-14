Eşini otobüs terminalinde bıçaklayarak öldüren katil tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde 12 Ağustos tarihinde, 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, 34 yaşındaki eşi Haydar Çakıcı tarafından sistematik şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle evi terk edip Dikili Otobüs Terminali'ne gitti.

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu Hanife Çakıcı'yı ikisi göğsünden, ikisi de sırtından olmak üzere dört yerinden bıçakladı.

Hanife Çakıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, Haydar Çakıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.