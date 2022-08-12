Eşini öldürüp sosyal medyada paylaşım yapan katil tutuklandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşanan olayda, kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile "konuşmak istediğini" söyleyen Gencay Korur, Ayşe Korur'u tüfekle öldürmüştü.
Cinayetin ardından sosyal medya hesabından ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerine yer veren Gencay Korur, dün Çanakkale'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korur, adliyede ifadesini verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.