Eşini öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık kadın avukata omuz atınca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşi Polen Atay'ı bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan Can Atay, mahkemeden çıkarken Polen Atay'ın avukatına omuz attığı gerekçesiyle, 3 günlük disiplin cezası için tutuklandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılanan Can Atay katıldı. Şikayetçi Polen Atay ise duruşmaya gelmedi.

DHA'nın haberine göre, sanık Can Atay savunmasında eşini öldürmeye kalkışmadığını, eşinin intihara yeltendiğini, kendisinin de onu kurtardığını iddia ederek beraatini talep etti. Atay, boşanma davasını da eşinin cinayete teşebbüs şikayetinden sonra açtığını söyledi.

Avukata omuz atmaktan tutuklama

Duruşma bitiminin ardından sanık Can Atay salondan çıkarken kapıda olan şikayetçi avukatı Sibel Engin'e çarparak hızla geçti.

Avukat Engin, "Niçin saldırıyorsunuz" diyerek bağırdı. Can Atay ise "Ne saldıracağım avukat hanıma" diyerek hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı.

Duruşma salonuna giren avukat Sibel Engin mahkeme başkanına sanık Can Atay'ın kendisine omuz atığını söyledi. Avukat Engin, "Mesleğimi yapmam engelleniyor. Sinirden titriyorum" dedi. Mahkeme başkanı Adil Can Atay'ın yakalanarak geri getirilmesine ve hakkında tutuklama kararı verilmesine karar verdi.

Can Atay binada ayrılmadan güvenlik birimlerince yakalanarak mahkemeye getirildi. Hakimin "Neden omuz attın" diye sorması üzerine Atay, "Omuz atmadım, Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Önümü kasten bloke etmişti" dedi.

Mahkeme başkanı sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Sibel Engin'e kasten omuz attığı ve sarstığı tanık beyanları ve gösterilen görüntülerle sabit olduğunu belirtti. Sanık Atay'ın 3 gün süreyle disiplin hapsine karar verdi. Salondan polis eşliğinde çıkartılan Atay tutuklama işlemelerinin yapılması için karakola götürüldü.