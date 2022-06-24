Eşini öldüren polis: Asıl amacım kayınvalidemi öldürmekti

Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Solak 22 Mart’ta Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve arkadaşı S.Ç.'ye ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, yaralanan S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Solak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Solak hakkında ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla yaralama’ suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

'Asıl amacım kayınvalidemi öldürmekti'

DHA'nın haberine göre, iddianamede ifadesine yer verilen Hasan Solak, olay günü hastane bahçesinde eşiyle karşılaştığını öne sürdü. Aralarında sorun olmadığını eşiyle kayınvalidesinin hayatlarına müdahale etmesinden dolayı tartıştıklarını iddia eden Solak’ın, “Asıl amacım, eşimi değil kayınvalidemi öldürmekti. Olay günü kayınvalidemin hastaneye gideceğini duymuştum ama bahçede eşimle karşılaştık. Kayınvalidem sık sık evimize geliyor ve hayatımıza karışıyordu. Bundan dolayı rahatsızlığımı anlattım ve eşime çocuklarımız için bakıcı tutarak kayınvalidemin sık sık yanımıza gelmesine engel olmayı önerdim. Ancak eşim buna itiraz etti. Bundan dolayı bir anda kendimi kaybettim ve beylik tabancamla ateş açtım. Öldürme niyetim yoktu, pişmanım” dediği belirtildi.

Hasan Solak’ın, iddianamenin kabulüyle ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.