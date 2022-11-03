Eşini öldüren 81 yaşındaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Nur E'yi "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "eşi kasten öldürmek" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet E. ve avukatı katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık, eşinin kendisini aldattığını söylediğini öne sürdü ve suçu ağır tahrik altında işlediğini savundu. Sanık "Evin içi karanlıktı, çakıyı rastgele salladım. Yaşlı biriyim ve şeker hastasıyım. Tahliye kararı verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet E'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta 22 Nisan'da Mehmet E. ile 2 çocuk annesi eşi Nur E.'yi (71) çeşitli yerlerinden bıçaklamış, Nur E. yaşamını yitirmişti. (AA)