Eşini katledip 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur tutuklandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana gelen olaya göre Gencay Korur, kayınpederinin evine giderek eşi Ayşe Korur ile "konuşmak istediğini" öne sürerek eve girdi. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, kurtarılamadı.

Kadın sığınma evinde kalmış

Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, ailesinin evine gittiği öğrenildi.

Dikili’ye kadar yürüdüğünü iddia etti

Olayın ardından sosyal medya hesabından, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur' notu yazan Gencay Korur, dün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Korur, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Olayın ardından 155 kilometre mesafedeki Dikili'ye kadar yürüdüğünü iddia eden Korur, karnını tarlalardan topladığı domates, biber, kavun ve karpuzları yiyerek doyurduğunu anlattı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gencay Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.