Eşini işkence ederek öldürmüştü: Genç kadının vücudunda elektroşok kullanmış

Kocaeli'de 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde meydana gelen olaya göre, Mehmet Senem 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i (23) darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cesediyle karşılaştı.

Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında "eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, geçen çelse Adli İhtisas Kurumu'ndan istediği raporu okudu. Raporda Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının maktulün üzerinde kullanıldığı belirtildi.

Sanık raporu kabul etmezken mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. (İHA)