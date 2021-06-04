Eşini döverek öldüren şahıs tahliye edildi

Burdur’da 2 yıl önce eşi Güllü Efe’yi öldüresiye döverek ölümüne neden olduğu için tutuklu yargılanan Mehmet Efe, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Efe hakkında önce "iyi hal indirimi" uyguladı ardından tahliye kararı verdi.

Armağan İlci Mahallesi’nde 5 Aralık 2019 günü Güllü Efe, evli olduğu astsubay Mehmet Efe tarafından darp edildi. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Güllü Efe’nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis Mehmet Efe’yi gözaltına aldı. Burdur’a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece "eşe karşı nitelikli basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Aile, kasten öldürme ile yargılanması talep etti

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Güllü Efe’nin kardeşi Necmettin Efe, “Sanık başından beri yalan söylüyor. ‘Kasten öldürme’den ceza almasını istiyorum. Sanık, mahkemede iki farklı ifade verdi. En başından beri pişmanlığı yok. Olayın kazaen olması mümkün değil. Kasten ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu. Anne Habibe Efe de, “Kızımı planlayarak öldürdüler” derken, baba ise İbrahim Efe ise “Kızımı kasten öldürdüler” dedi.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Efe de tahliye talebinde bulundu.

Haksız tahrik, iyi hal indirimi ve tahliye

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Mehmet Efe’yi önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Mehmet Efe’nin “haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek” cezayı 9 yıla, “iyi halini” göz önünde bulundurarak da 7,5 yıla indirdi. Heyet, Efe’nin “tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak” tahliyesine karar verdi.

'Bu kanunlarla çok kadın öldürülür'

Mahkeme çıkışında konuşan Güllü Efe’nin babası İbrahim Efe, “Ben adalet bekliyordum. Daha bu kanunlarla çok kadın öldürülür, çok cinayet işlenir. Tahliye oldu” dedi.

Habibe Efe ise, “Yavrum ‘Boşanayım’ dedi. ‘İki çocuğun var yuvan yıkılmasın’ dedik. Keşke sığınma evine gideydin yavrum. Ben bittim, yaşamak istemiyorum. O caniyi çıkarsınlar beni cezaevine koysunlar. Başka yolu yok” diye konuştu.

Avukatından açıklama

Ailenin avukatı Serdar Dündar ise, “Biz davanın başından beri kasten öldürmeden cezalandırılmasını talep ettik. Savcı mütalaasında indirimsiz kasten yaralamadan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, hem bizim, hem savcının talepleri dışında neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan ceza verdi. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uyguladı ve tahliye etti. Neticede eşini öyle ya da böyle öldürdüğü bir dosyaya baktık, bunun neticesinde 7 yıl 6 ay gibi komik bir ceza ve tahliye verilmesi hem vicdanlara uymuyor hem adaletin tecellisine uygun bir ceza değil. Biz üst mahkemede bu kararın değişeceğini düşünüyoruz. Sanık kasten, bilerek, kafasını öldürünceye kadar vurarak ölüme sebebiyet vermiştir. Bir kadının ölümünün cezasının bu kadar az olmayacağını düşünüyorum. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.