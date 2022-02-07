Eşini darp eden Özer Hurmacı'nın avukatından yeni açıklama

Eski futbolcu Özer Hurmacı’nın eşini darp ettiği öne sürüldü. Sarıyer Jandarma Komutanlığı'na başvuran Mihriban Hurmacı’nın şikayeti üzerine Özer Hurmacı gözaltına alındı. Komutanlıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özer Hurmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mihriban Hurmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete uğradığını öne sürerken, Özer Hurmacı’nın avukatı Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamayla iddialar yalanlandı.
Özer Hurmacı’nın avukatı Ezgi, konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı: