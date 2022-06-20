Eşini bıçakladı, yaşadıkları evi ateşe verdi

Eskişehir'de Sütlüce Mahallesi Kankardeş Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden İran uyruklu Hamıd S. (44) eşi Ferini R.'yi (38) bıçakladı. Hamıd S. daha sonra kendisini de bıçakla yaralayıp yaşadıkları daireyi ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, koçbaşıyla evin kapısını kırarak içeri girdi. Evde şüpheliyi etkisiz hale getiren ekipler, yaralı Ferini R.’yi evden dışarı çıkarıp itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçakla yaralanan ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen binadaki 2 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olayın şüphelisi Hamıd S. de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)