Eşine tabancayla ateş eden şahıs tutuklandı

İddiaya göre, Dilan A'yı darbeden Ahmet A, daha sonra eşine tabancayla ateş açtı.

Boyun, göğüs ve koluna isabet eden 5 kurşunla yaralanan iki çocuk annesi Dilan A, komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dilan A, kocası hakkında şikayette bulundu.

Ahmet A' damda saklanırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.