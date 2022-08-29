Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen CHP İl Başkanı serbest kaldı

Dini nikahlı eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'in, serbest bırakıldığı öğrenildi. Bilin’e silah ile tehdit iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve kayınpederinin gözaltıları devam ediyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Dicle Mahallesi 1041'inci Sokak'ta dün gece saatlerinde “aile içi kavga” olduğu ve şüphelilerin silahlı olabileceği ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, dışarıda ihbarda bulunan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'in eşi M.A. ile karşılaştı.

Basında yer alan haberlere göre, M.A., polise eşi ile aralarında kasa anahtarı üzerine tartışma yaşandığını, bu sırada babası N.A.'yı aradığını, bunun üzerine eşi Cangir Bilin'in kendisini darbetmeye başladığını söyledi.

M.A. ardından kendisini kurtarmak için eşine ait olan uzun namlulu silahı alarak Bilin'i eve kilitlediğini ve ardından olay yerine gelen babası N.A.'yı da olayın büyümemesi için birbiriyle bağlantılı diğer daireye kilitlediğini ve dışarı çıktığını anlattı.

Bunun üzerine polis CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57), 22 yaşındaki dini nikahlı eşi M.A.'yı ve babası N.A’yı gözaltına alındı.

Olayda biri uzun namlulu 2 tüfek de ele geçirildi.

Dün geceden beri gözaltında bulunan Bilin serbest bırakılırken, silah ile tehdit iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve kayınpederinin gözaltıları devam ediyor.