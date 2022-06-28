Eşi ve 2 çocuğunu pompalı tüfekle rehin aldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren yabancı uyruklu kişi kişi ikna edildi.

Haber Merkezi

Gaziantep Islahiye'de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1. katında yaşayan ve Irak vatandaşı olduğu söylenen Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfekle eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu da geldi. Saldırgan 2,5 saat süren çabaların ardından ikna edildi.

Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi. (İHA)

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