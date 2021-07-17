Eşi tarafından darp edilen kadın şikayetçi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlendiği öğrenilen Ayşenur (23) ve Sinan A. (24) çifti sokak ortasında tartışmaya başladı. Düğün masraflarından çıktığı söylenen tartışmada Sinan A. eşine tekme ve yumruk attı.

DHA'nın haberine göre darp anı başka bir araç içindeki kişinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı. Kavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk atıp ve boğazını sıktığını söyledi.

Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı "Kadını Koruma Kanunu" kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

Sinan A. ise ifadesinde susma hakkını kullanırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.