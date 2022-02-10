Eşi Mihriban Hurmacı'yı darp eden Özer Hurmacı hakkında karar

Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini açıklayan Mihriban Hurmacı yaşadıklarını "Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar" diyerek anlatmıştı.

Özer Hurmacı hakkında şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Özer Hurmacı'nın 1 ay süreyle eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verdi. Futbolcu, mahkeme kararını ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.