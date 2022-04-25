Eşi görülmemiş dolandırıcılık: Ormanı tapulu malı yaptı...

Bolu Kartalkaya'da bir patron devletin ormanını kendi tapulu malı gibi gösterip kredi başvurusunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveyisoğlu'nun konuya ilişkin yazısı şöyle:

Bolu Kartalkaya’daki ünlü kayak merkezi ve oteller grubu, yeni otel inşaatı için 2019 yılında kredi başvurusu yapıyor. Ancak bu krediye güçlü bir teminat gerekiyor... Teminat, organize işbirliği ile kısa sürede çözülüyor.

Kartalkaya’da üzerinde 534 yatak kapasiteli 3 yıldızlı otel ve kayak tesisinin olduğu 137/1 parsel, “arsa” vasıflı 137/2 ve 138/1 parsellerin aslında devletin ormanı olduğu, ancak mükerrer şekilde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na aykırı olarak bu üç parselin tescil edildiği yazıyor...

Yani devletin ormanı olarak görünen üç parsele sahte yolla tapu düzenleniyor...

Bolu Milli Emlak Müdürlüğü’ne yazılan 08.05.2020 tarihli yazıda, söz konusu parsellerdeki arsaların orman vasfı ile tescilli olduğu, bu parsellerin orman olarak vasıf değişikliğinin yapılması, rızaen terk işlemlerinin gerçekleşmesi ve tapularının iptal edilmesi isteniyor...

İç Denetim Başkanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü altı kez yazılı olarak uyarıldığı halde sahte tapu iptal edilmiyor... Hatta Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’na yazılan yazıda, defalarca uyarı yapılmasına rağmen bilgi gelmediği belirtilerek en kısa zamanda gereğinin yapılmaması halinde “Riskin -Orman Genel Müdürlüğü tarafından- üstlenildiği kanaatine varılacaktır” deniliyor.

17.01.2022 tarihli yazı ile genel müdürlük son kez uyarılıyor. Ancak aradan dört ay geçmesine rağmen yine hiçbir işlem yapılmıyor.

Peki, sahte tapuya milyonlarca Avro kredi veren devletin bankası ne yapacak? Kanun gereği bankanın adını veremiyorum ancak tapu sahte olduğuna göre Bankalar Kanunu’na göre bir suç söz konusu. Resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti, görevi kötüye kullanmak...

Yasa gereği BDDK’nin de bu haberimizden sonra soruşturma sürecini başlatması gerekiyor...