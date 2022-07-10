Esenyurt'taki sel mağdurlarına İBB ve İstanbul Valiliği'nden 'nakit yardım' kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7 bin lira nakit yardım yapılması kararı aldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri hasar görmesiyle mağdur olan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. İBB’nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“İBB, Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7.000 TL nakit yardım yapılması kararı aldı. 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7.000 TL nakit yardım yapılacak. Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek.”

Öte yandan İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak Esenyurt ilçesinde yağıştan zarar gören konutlar için 5 bin lira, işyerleri için 10 bin lira yardım ödemesinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Esenyurt'un Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde dün gece saatlerinde başlayan sağanakla birlik Haramidere taşmıştı. Olayda 128 ev, 12 işyeri ve 3 fabrika sel sularına teslim olmuştu.