Esenyurt'ta silahlı çatışma: Bir ölü, üç yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında sokakta çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sopalı kavgaya dönüşen tartışmada silahla ateş açıldı. Dört kişi ise silahla yaralanırken, silahla ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan biri hayatını kaybederken, emniyet güçlerinin olaya ilişkin çalışasının devam ettiği bildirildi.