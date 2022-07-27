Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralandı

İstanbul Esenyurt gişelerinde meydana gelen kazaya göre N.A. kontrolündeki servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gişelere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)