Esenyurt'ta markette kavga: Polis biber gazı kullandı, 2 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta bir markette kasiyerle müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta bir zincir marketin şubesinde kasiyerle müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Müşterinin yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgeden ayrılmayan grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

Bölgede çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.