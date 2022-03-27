Esenyurt'ta hayat pahalılığına karşı eylem: Patronlara değil emekçilere bütçe

İstanbul Esenyurt'ta yurttaşlar hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı Esenyurt Halk İnsiyatifi'nin çağrısıyla eylem yaptı.

Esenyurt Tabela Meydan'da buluşan yurttaşlar, "Patronlara değil emekçilere bütçe", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Örgütlü halkı hiçbir kuvvet yenemez" sloganları attı. Meydanda bulunan yurttaşlar da alkışlarla eyleme destek verdi.

Eylemde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akaryakıttan elektriğe, doğalgazdan ulaşıma, temel gıda ürünlerinden vergi ve harçlara kadar birçok kalemde yapılan fahiş zamlar ile işçi ve emekçilerin yoksulluğu katlanmaya devam ediyor. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu son olarak 12 aylık enflasyon artışını yüzde 123,8 olarak açıkladı. İşçiler, emekçiler faturalarını öderken ve markette, pazarda yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını en yakıcı şekilde hissediyor. İktidar tarafından patronlara, servet sahiplerine döviz kurundan kaynaklı güvenceler sağlanırken, dövizin yükseldiği yerden az da olsa düşüş göstermesinin işçi ve emekçilere ise en ufak bir yansıması olmuyor. Temel tüketim mallarının fiyatları düşmek bir yana her gün peş peşe yeni zamlar ekleniyor. 20 yıllık iktidarlarının her döneminde olduğu gibi sermayeyle el ele veren iktidar, emekçi halkı yokluk, yoksulluk ve sefalet koşullarına mahkum ediyor."

Esenyurt’taki işçi ve emekçilerin “faturalar başta olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınsın, ücretler arttırılsın” talebi etrafında bir araya gelerek çalıştıkları işyerlerinde, yaşadıkları mahallelerde mücadele platformlarını ve birliklerini kurarak sesini yükseltmesi gerektiği belirtilen açıklamada talepler şöyle sıralandı.

"- Elektrik ve doğalgaz faturaları başta olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınsın!

- Kamu kaynakları halkı soyan enerji tekelleri ve patronlar için değil, işçi ve emekçilerin ihtiyaçları için kullanılsın!

- Emekçilerin ücretleri iyileştirilsin ve insanca yaşayacak düzeye getirilsin!

- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınarak sermayeye, zenginlere servet vergisi getirilsin!"

Bu taleplerin hayata geçmesinin ancak işçi sınıfının ve emekçi halkın birleşerek örgütlü bir şekilde mücadele etmesiyle mümkün olduğu dile getirilen açıklamada "Tüm Esenyurtlu işçi ve emekçileri, insanca yaşam talepleriyle birlikte sermaye düzenine ve tek adam yönetimine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" denildi.