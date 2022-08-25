Esenyurt'ta biri çocuk iki kişi sele kapıldı

Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı. İki kişi de son anda kurtarıldı.

Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sele dönüştü. Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta biri çocuk iki kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.

DHA'nın haberine göre, akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı. 

Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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