Esenyurt ve Avcılar'ın çoğunluğunda 15 saattir su yok: Yurttaşlardan tepki

İstanbul'da uzun süreli su kesintisi tepkilere yol açtı. soL'a bilgi veren bir yurttaş 15 saattir suyun kesik olduğunu söyledi.

Esenyurt ve Avcılar'ın çoğunluğunda dün akşam 17.00 gibi başlayan su kesintisinin hâlâ devam ettiğini belirten yurttaş tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ara sıra İSKİ arıza bitti diyip, arızayı siteden kaldırıyor. Gece 'arıza bitti' dedi, arızayı siteden silmişti, ama hâlâ su gelmedi. Sabah 8 gibi yine yeni arıza girmiş siteye, bu sefer saat 11.00'de bitecek diyor. Altyapı yatırımı yok, kesintiler Esenyurt ve Avcılar'ın büyük bölümünü ve Arnavutköyü de etkileyen Şahintepe İSKİ merkezindeki hatlarda. Geçen hafta da 6 saat süren arıza olmuştu. Şimdilik saat 11.00'de su gelirse 18 saatlik su kesintimiz olmuş olacak. Sürekli arıza veriyor. Kesintiler öncesi haber de verilmiyor. Birçok kez kesintiyi siteye yazsak da telefonla bilgilendirme yapılmıyor."