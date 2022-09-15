Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakını, güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan hayatını kaybetti. Hasta yakınları gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu boynundan ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre Esenyurt Devlet Hastanesinde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt’ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. Kaza yapan şahıslara müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından ameliyata alınan Tuğrul Okudan’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekiplerin kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları ise sürüyor.

Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.

Çok sayısa suç kayıtları varmış

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin emniyetteki sabıkası kabarık çıktı. Gözaltına alınan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Çetin K. ve Mazlum B.'nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. Mazlum B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, Çetin K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Bakan'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.