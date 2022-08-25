Esenler'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 02.45 sıralarında Esenler TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan 31 ADU 875 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savruldu. 4 kişi ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 4 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan son vatandaşın da çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan kazada, Erdinç D., Ercüment D., Onur K., Ömer Ç., Ali A. olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybederken Samet I.’nin İse hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi. (İHA)