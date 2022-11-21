Esenler'de cadde ve sokaklara Erdoğan ve bakanlarının isimleri verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumunda, AKP grubunun teklifiyle Esenler ilçesinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan 15 Temmuz Mahallesi’ndeki isimsiz 19 cadde ve 4 sokağa isim verildi.

CHP’li Belediye Meclis üyesi Ali Haydar Kahraman; yollara “Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı”, “Mustafa Şentop Caddesi”, “Hulusi Akar Caddesi”, “Murat Kurum Caddesi” gibi isimler verilmesini eleştirerek “Mahallenin ismi 15 Temmuz Mahallesi. Hükümetin neredeyse yarısı burada isimlendirilmiş” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığında yapıldı.

Oturumda; Esenler’de kentsel dönüşüm projesi uygulanan 15 Temmuz Mahallesi’ndeki isimsiz 19 cadde ve 4 sokağa isim verilmesi önerisi görüşüldü.

AKP Grubu: Ahde vefa diye bir şey var

CHP Grubu, AKP Grubu’nun önerisine göre, mahalledeki yollara 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin adlarının verilmesi yerine, AKP’nin önde gelenlerinin isimlerinin verilmesini eleştirdi.

İBB Meclisi AKP Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş, eleştiriler karşısında; “İsmi geçen; bakanlık yapan, milletvekilliği yapan herkesin burada katkısı var. Kentsel dönüşümün yapılmasında katkısı olan insanların burada ismi veriliyor. Ahde vefa diye bir şey var” dedi.

CHP'li Kahraman: İsimler biraz da ciddiyetsiz

CHP’li Belediye Meclis üyesi Ali Haydar Kahraman ise “Mahallenin ismi 15 Temmuz Mahallesi. İsimlere baktığımızda bakanlar kurulunun neredeyse yarısı burada. Hükümetin neredeyse yarısı burada isimlendirilmiş. İsimlerle ilgili baktığımızda biraz da ciddiyetsiz. Osman Aşkın Bak, Özdemir Bayraktar, İsmet Yılmaz, Murat Kurum, Mustafa Şentop, Alparslan Türkeş. Böyle isimler sıralanmış. Bu isimler sıralanırken mahalle, 15 Temmuz Mahallesi, 15 Temmuz’da şehit olan kimsenin ismi yok” sözleri ile tepki gösterdi.

AKP Grubu’nun önerisi kabul edildi. Verilen isimlerden bazıları şöyle:

“Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı. Osman Aşkın Bak Caddesi. İsmet Yılmaz Caddesi. Hulusi Akar Caddesi. Mustafa Varank Caddesi. Mustafa Şentop Caddesi. Murat Kurum Caddesi. Prof. Dr. Kadir Topbaş Caddesi. Özdemir Bayraktar Caddesi. Teknofest Caddesi. Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi. Sultan Abdülhamid Han Caddesi. Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi. Alparslan Türkeş Caddesi.” (ANKA)