'Eşcinsel cin musallat olmuş' diyerek cinsel istismarda bulunan hocanın cezası belli oldu

Gölcük’te bir 'müridini' 'Sana eşcinsel cin musallat olmuş' sözleriyle kendisine mastürbasyon yaptırmaya ikna eden ‘cinci hoca’ hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanık Ömer San için ‘dolandırıcılık’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 25 yıl hapis istendi.

Ömer San hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, San’ın çevresinde kendisini "hoca" olarak tanıttığı belirtildi.

İddianamede San’ın, başına gelen olaylar nedeniyle kendisinden "yardım isteyen" F.A. ve S.F'ye ‘musallat olduğunu’ iddia ettiği ‘eşcinsel cinleri’ birtakım yöntemlerle çıkarttığı ve karşılığında ücret istediğine yer verildi. Öte yandan F.A. ve S.F'nin sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle sanığa istediği ücreti vermedikleri aktarıldı.

Sanığın "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçunu, şüphelinin F.A'ya yönelik çeşitli eylemleriyle cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde kamu davasının açılmasına yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ömer San hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ömer San var olduğunu öne sürdüğü "eşcinsel cinleri" çıkartmak için mağdurdan oral seks talep etmiş, ancak mağdurlar bunu kabul etmeyince kendisine mastrübasyon yaptırmıştı. Öte yandan olaydan bir gün sonra mağdur, bir gün sonra bu defa arkadaşıyla birlikte San’ın evine gitmiş. San, arkadaşına ‘4 bin TL’ye aile koruma muskası’ hazırladığını söylemişti.