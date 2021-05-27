Esad'ın danışmanı: Seçimler halk ile ordunun arasını açmaya çalışanlara en güzel cevap

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, ülkede dün yapılan seçimlerin halk ile ordunun arasını açmaya çalışanlara en güzel cevap olduğunu söyledi.

Buseyna Şaban katıldığı bir yerel radyo programında Suriye halkının seçimde yaptığı şeyin, ülkede son 10 yıl olanları bir iç savaş olarak yansıtmaya, halk ile ordu arasını açmaya çalışanlara en güzel cevap olduğunu vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Turizm Bakanı Muhamad Ridvan Mertini'nin Suudi Arabistan’a ziyaretine ilişkin yorumu sorulan Şaban, "bunun olumlu bir adım olduğunu ve yıllar öncesine böyle bir adımın mümkün olmayacağını" da ifade etti. Riyad- Şam ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf edildiğini ifade eden Şaban, "Yakın bir zamanda bu konuda sonuçları görebiliriz" dedi.

Esad: Batı'nın söylediklerinin değeri sıfır

Beşar Esad dün oyunu kullandığı Duma'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir devlet olarak Suriye, batının ne dediğini önemsemiyor, söylediklerinin değeri sıfır" demişti. Suriye'nin Batı'nın ileri sürdüğü gibi bir bölgenin diğer bölgeye, bir şehrin başka bir şehre, bir mezhebin başka bir mezhebe karşı savaştığı bir yer olmadığını belirten Esad "Bugün Suriye halkının teröre ve ihanete karşı bir olduğunu görüyoruz" demişti.

Suriye'de dün yapılan seçimler öncesinde ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya bu seçimlerin "özgür ve adil olmayacağını" ileri sürerek "Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz" demişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada Suriye'deki seçimleri "gayrimeşru" ilan etmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ise bugün yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de dün yapılan seçimlerin BM'nin "demokratik seçim kriterini karşılamadığı"nı öne sürdü. Borrell "AB Suriye'de BMGK'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, BM'nin gözetimi altında diyasporadakiler dahil tüm Suriyelilerin katılma hakkı olduğu özgür ve adil seçimleri desteklemeye hazırdır" ifadesini kullandı.

Abdullah Abdullah, Beşar Esad ve Mahmud Marai'nin cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimlerde toplam 12 bin 102 seçim merkezi açılmış, yurtiçi ve yurtdışında toplam seçmen sayısı 18 milyon olarak kaydedilmişti.