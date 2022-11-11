Erzurum'da şüpheli kadın ölümü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 8'inci katından düştüğü iddia edilen Y.T. isimli kadın, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, ilçe merkezinde bulunan Rabia Ana Mahallesi'ne annesiyle misafirliğe gittiği belirtilen 20 yaşındaki kadının, 8'inci kattaki evin balkonundan düştüğü ve yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Sağlık ekiplerince genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemenin ardından yaşamını yitiren kadının cenazesinin, Yakutiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.