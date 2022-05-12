Erzurum'da otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Harput Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri 22 yaşındaki Zeynep Bağrıyanık ile 24 yaşındaki Nezahat Tanas'a, yolun karşısına geçerken Osman K, yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nezahat Tanas, Erzurum Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Osman K. gözaltına alındı.