Erzurum'da kadın cinayeti: Eski eşini ve kızını öldürdü

Erzurum Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde yaşayan ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu'nun (51), boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu’nu (30) 22 Mart'ta bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği cinayetleri itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. (İHA)