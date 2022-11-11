Erzurum'da harıl harıl mezar kazıyorlar...

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar düşmeden iş makineleri ile yüzlerce 'kışlık mezar' kazıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 metreye ulaşan kar ve yaşanan şiddetli soğuklarda toprağın donduğu için her yıl kış gelmeden önce mezar kazdıklarını söyledi.

Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı. Belediye işçileri de kazma ve küreklerle mezarları düzenledi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Burası kar yağan bir şehir, kışın mezar açmak çok zor oluyor. Bunun için sonbaharda mezar yerleri hazırlamak bizim için büyük bir kolaylık oluyor.