Erzurum'da iş cinayeti: Dış cephe montajı yapılırken iskele kaydı, bir işçi öldü
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 16:29
Erzurum'un Horasan ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen işçi öldü.
Şehit Bahattin Uslu Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında dış cephe montajı yapan 31 yaşındaki İbrahim Topal, iskelenin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Topal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Horasan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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