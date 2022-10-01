Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir deprem daha

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tercan'da geçtiğimiz gün de 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan deprem, saat 08:41'de yaşandı.

Depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak açıklandı.