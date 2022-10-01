Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan deprem, saat 08:41'de yaşandı.
Depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir deprem daha
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tercan'da geçtiğimiz gün de 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan deprem, saat 08:41'de yaşandı.
Depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak açıklandı.