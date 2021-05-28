Ertuğrul Özkök: Muhalefet Sedat Peker konusunda medet ummamalı

Her dönem iktidara yakın pozisyon alması nedeniyle adı "özköşk"e çıkan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Adem Metan'la yaptığı söyleşide ülkücü mafya Sedat Peker'in yayımladığı videolardaki iddialarla ilgili "Bir tarafta bir organize suç örgütü, bir tarafta seçilmiş hükümet ve seçilmiş insanlar var. Muhalefetin bundan medet ummaması gerekir" dedi.

İzleyenlerin büyük bölümünün Stand-up diye seyrettiğini öne süren Özkök, ifşaatları da 17-25 Aralık'a benzeterek "Ben 17-25 Aralık sırasında hiç unutmuyorum, Enver Aysever'in programına çıktım. Bana dedi ki "Dinlemeler, tapeler, çok ağır iddialar var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun?" Ben illegal yollardan kaydedilmiş tapeler, konuşmalar üzerine tek kelime yorum yapmam dedim. Bütün 17-25'de bu şekilde yazdım. Beni eleştirdiler sen girmeye korkuyorsun dediler. Hayır kardeşim dedim. Telefon görüşmesi en eldivensiz görüşmelerdir. Dünyadaki tüm görüşmeleri yayınlasalar, kimse kimsenin yüzüne bakamaz" diye konuştu.