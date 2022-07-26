Ersun Yanal'dan Adil Rami'ye yanıt

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda formasını giyen Adil Rami'nin bir programa yaptığı açıklamalara Ersun Yanal'dan yanıt geldi.

İşte Ersun Yanal'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

''Adil Rami'nin bir menajerle yaptığı görüşmeyi "TANIK OLMUŞ GİBİ" anlatması ve bazı medya kuruluşlarının da bunu "GERÇEK" kabul ederek kullanması, ne yazık ki Türk futbolu ve Spor gazeteciliğinde geldiğimiz noktanın kısa özeti. İşini gerçek anlamda yapan tüm spor gazetecisi emekçilerini bir yana bırakarak haykırıyorum. DOĞRUNUN KALESİ YIKILMAZ, sakın unutmayın.

Adil Rami başta olmak üzere, bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi var mı diye araştırma zahmetine bile katlanmayan herkese karşı TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLER adına yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Umarım, bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımızda yer alır.''

Ne olmuştu?

Bir YouTube kanalına konuşan Rami, Fenerbahçe'de oynarken Çin'den teklif aldığını anlatırken şunları söylemişti:

"Teknik direktör beni oynatmıyordu. Bekliyorum, bekliyorum... 1 defans oyuncusu sakatlandı. Daha sonra ikincisi sakatlandı. Hiyerarşide üçüncü stoper oyuncusu bendim. Bir zaman sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. Kendime 'artık sıra bende. Oynayacağım' dedim. Bu sefer ise 6 numarayı geriye çekti. Neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Bir gün takımın bir numaralı stoperi benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar ıslıklamıştı. Kendisi de çok kötü oynamıştı. Artık oynayamıyordu. Maçta 3-0, 3-1 veya 4-1 öndeydik.75-80. dakika doğru o savunma oyuncusunu oyuna aldı. Kazanıyoruz, niye savunma oyuncusu alıyorsun oyuna?

Bir gün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes teknik direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi. Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum.

Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin Euro gibi primler olup olmadığı sordu. Bende evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi. Ne alaka diye sorduğumda ise bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi. O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm."