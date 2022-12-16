Ersan Şen’den Ekrem İmamoğlu’na eleştiri: ‘Ucuz kahramanlık…’

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, tv100 kanalında Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında gündemi değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararının kesinleşmediğini belirten Erşan Şen, İstinaf ve Yargıtay yollarının açık olduğunu belirterek İmamoğlu'nun hal ve tavrını eleştirdi.

Şen "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var. Topluma yansıma nasıl? Toplum bitirmiş; 2 yıl 7 ay 15 gün, siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Anlatıyorum inanmıyor bana. Bu mahkeme karar vermeyecek. Belediye başkanlığından kimse alamaz. Kesinleştiğinde 1 yıl kasti suçla hapis cezası aldığında ertelense bile bitti. Belediye başkanı olabilmenin şartları anayasanın 77. maddesinde olduğu gibi milletvekili ile aynıdır. İstinaf, Yargıtay temyiz yolları bitip tükendiğinde, kesinleştiğinde kasten işlediği suçtan mahkumiyeti aldığın anda anahtarı teslim edersin." ifadelerini kullandı.