'Erol Yıldız helikopter kazasının olduğu gün Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde değildi'

Bir dönem Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma ekibinde yer alan ve bugün Ankara'da hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız'ın, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının yaşandığı gün koruma ekibinde görevli olmadığı belirtildi

ANKA'nın haberine göre Yıldız’ın, helikopter kazasıyla ilgili değil daha önceki konvoy kazalarıyla ilgili tanıklık etmek için 23 Mayıs'ta ifadeye çağrıldığı öne sürüldü.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Erol Yıldız, bugün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere aracına binmiş, yokuşta çalıştıramadığı aracının arka kısmına geçerek itmeye başlamış ve bu sırada kayan aracının altında kalmıştı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız’ın; Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili soruşturmaya “FETÖ’nün talimatıyla müdahale edildiği” iddiasıyla açılan davanın, 23 Mayıs’ta yapılacak duruşmasında tanık olarak dinleneceği iddia edilmişti.

ANKA'nın TBMM Koruma Daire Başkanlığı’ndan edindiği bilgiye göre; geçmişte Yazıcıoğlu’nun koruma ekibinde yer alan Yıldız, helikopter kazasının yaşandığı gün Yazıcıoğlu’nun yakın koruma ekibinde değildi. Yıldız’ın kaza ile ilgili ifadesinin alınmasının da söz konusu olmadığı ifade edildi. Yıldız’ın, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs’ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı belirtildi.