Erol Manisalı hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, “Yokluğunu her zaman hissedeceğimiz sevgili hocamızın ailesine, dostlarına, öğrencilerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Erol Manisalı kimdir?

Erol Manisalı, 20 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Vefa Lisesi mezunu olan Manisalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve aynı kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yaptı. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır ülkelerinde çok sayıda konferans veren ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulunan Manisalı’nın, Türk ekonomisi ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri içeren raporları bulunmaktadır.

Manisalı, 13 Nisan 2009 itibarıyla Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen Erol Manisalı tutuklandı. 4 Haziran 2009 günü cezaevinde rahatsızlanan ve hastanede yapılan kontrollerde Manisalı’nın beyin damarlarında tıkanıklık saptandı. Memesinde de bir kitle saptanan Manisalı’ya kanser teşhisi konuldu.

Operasyonla memesindeki kanserli doku alınan Manisalı, 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde soruşturma savcısının da olumlu görüşü üzerine tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Ağustos 2013’te alınan kararla Manisalı, Ergenekon davasında 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Manisalı, Cumhuriyet gazetesinde “Bıçak Sırtı” köşesinde yazarlığa devam ediyordu. (ANKA)