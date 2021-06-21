Ermenistan'da seçim: Paşinyan zafer ilan etti

Ermenistan'da dün gerçekleşen erken parlamento seçimlerinde oyların yüzde 75'i sayıldı.

Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıkladığı son sonuçlara göre, Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme, yüzde 55, 61 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Eski Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'ın liderliğindeki ittifaksa yüzde 20 oy oranıyla ikinci sırada.

Seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu belirtildi.

Paşinyan zafer ilan etti, muhalefet bloğu sonuçları tanımadığını açıkladı

Son gelen sonuçlara göre önde olan Ermenistan'ın fiili başbakanı Nikol Paşinyan, zafer ilan etti.

Paşinyan, "Ermenistan halkı, Sivil Sözleşme partimize ülkeyi yönetme ve bana başbakan olarak yönetme yetkisini verdi. Seçimde ikna edici bir zafer kazandığımızı ve parlamentoda ikna edici bir çoğunlluk oluşturacağımızı biliyor durumdayız" dedi.

Koçaryan'ın bloğu ise, Paşinyan'ın erken zaferi ilanını tanımadıklarını belirterek, oyların yüzde 30'unun henüz sayılmadığını vurguladı. Açıklama yapan blok, "Seçim merkezlerinde yüzlerce organize ve planlanmış sahtecilik sinyallerinin gelmesi, oylama sürecinde güven eksikliği yaratıyor. Bu ihlaller incelenmediği sürece sonuçları tanımayacağız" dedi.