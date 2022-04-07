Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüşmelere hazırlanacak

Ermenistan hükümetinin basın servisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki üçlü görüşmenin Brüksel'de gerçekleştiğini duyurdu.

Basın servisi, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Dışişleri Bakanlarına iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin hazırlıklarına başlama talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

26 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'daki Rus barışı koruma misyonunun sorumluluk bölgesine girdiğini söyledi. Pazar akşamı, Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın birliklerini Dağlık Karabağ'daki Paruh olarak da bilinen Ferruh köyünden geri çektiğini bildirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalar 27 Eylül 2020'de patlak verdi. İki tarafın da üzerinde hak iddia ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. 9 Kasım 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da 10 Kasım'dan itibaren tam ateşkes sağlanmasına ilişkin ortak bir bildiri imzaladılar.