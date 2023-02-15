Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Ankara'da: 'Sınırların tamamen açılması için hazırız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ankara'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. İki Bakan, görüşmelerinin ardından Bakanlık’ta ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Mirzoyan’ın binlerce insanın yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan depremlerin ardından dayanışma göstermek için geldiğini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

'Ermenistan hemen 28 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi'

"Bugün de kendisinin burada ağırlamamamız, bizi ziyaret etmesi son derece anlamlıdır. Depremin hemen arkasından taziye mesajlarını aldık. Dayanışma mesajlarını, Paşinyan’ın Cumhurbaşkanımıza gönderdiği mesaj geldi. Başbakan Paşinyan Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak destek ve dayanışma mesajlarını aktardılar.

Ermenistan hemen 28 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi. 8 Şubat’tan bu yana Adıyaman'da canla çalışıyorlar. Bir küçük kızımızı ve genç bir kadınımızı bu ekip kurtardı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum.

Ermenistan ayrıca 100 tonluk insani yardım gönderdi. İlave yardımlar göndereceklerini de bugünkü görüşmemizde söyledi. Sürekli soruyorlar ‘İlave bir isteğini var mı’ diye. Onun için de teşekkür ediyoruz. Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı. Dayanışma ve iş birliği gösterdi. Ermenistan 1999 Gölcük depremi sırasında da insani yardım malzemesi göndermişti.

'Güney Kafkasya'da normalleşme süreci devam ediyor'

1988 yılında Ermenistan’daki deprem hâlâ hatıramızdaki yerini koruyor. Çünkü çok sayıda insan vefat etmişti. O depremin ardından Türkiye’nin yardımları Alican Sınır Kapısı’ndan geçirerek Ermenistan’a ulaştırılmıştı. Yıllar sonra aynı sınır kapısından Ermenistan’ın insani yardımları ülkemize geldi. Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Güney Kafkasya’da normalleşme süreci devam ediyor. Bugün insani alanda ortaya koyduğumuz iş birliği anlayışının bu sürece destek olacağına inanıyoruz.

Mevkidaşım Mirzoyan ile bugün Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde atılacak adımları görüşmeleri görüştük. Ayrıca devam eden Ermenistan-Azerbaycan görüşmeler, kapsamlı barış anlaşması, müzakereler hakkında da bilgi aldık. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu üç ülke samimi adımlar atarsa, Güney Kafkasya’da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz. Güney Kafkasya’nın kalıcı istikrarı, bu bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da önemlidir.

Normalleşme sürecinde hangi adımları atabileceğimizi konuştuğumuzu söylemiştim. Bunlardan biri de tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün yeniden inşasıdır. Geleceğe dönük hazırlıklarımız devam ediyor. Sınır geçişinde köprülerle ilgili her iki tarafın analizleri var. Yollarla ilgili atabileceğimiz adımlar var. Bu adımları daha da hızlandırmak konusunda bugün mutabık kaldık.”

Mirzoyan: 30 yıldır kapalı olan sınır insani yardım için açıldı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise şöyle konuştu:

“Ermenistan Cumhuriyeti adına bu yıkıcı depremde mahsur kalan kurbanların ailelerine Türkiye halkına ve hükümetine bir kez daha taziyelerimi iletmek istiyorum. Yaralılara bir kez daha acil şifa dilemek istiyorum.

Bu deprem bizim için hiç yabancı değil. Benzer doğal afetler bir devletin sınırları içinden dışına çıkıyor ve tüm insanlar için trajediye dönüşüyorlar. Bu afetlerin üstesinden gelmek için dünya tek bir cephe olmalı.

Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti korkunç depremden hemen sonra Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri ve insani yardım göndermeye karar verdi.

Bizim kurtarma ekiplerimiz ortaklarıyla iş birliği içinde bulunarak çok önemli iş yapmışlardır. İnsani hayatlar kurtarmışlar. Sembolik bir olay daha yaşandı. Cumartesi günü yaklaşık 30 yıldır kapalı olan sınırı, Adıyaman’a insani yardım götüren Ermeni tırları için açıldı. Ermenistan’dan kara yolu ile gönderilen insani yardımının ikinci kısmı birazdan Adıyaman’a ulaşacak.

Bu zor anda Türkiye’de bulunarak bir kez daha, bölgede barış inşa etmek konusunda ve özellikle Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması ve Ermenistan ve Türkiye arasında sınırın tamamen açılması konusunda Ermenistan Cumhuriyeti’nin hazırlığını ve isteğini bir kez daha burada teyit etmek istiyorum.”