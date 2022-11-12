Ermenistan Başbakanı: Barış anlaşması için sonuna kadar uğraşacağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalamak için sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti. Paşinyan Ermenistan Kamu Televizyonu sunucusunun ilgili sorusuna, “Bunun için her şey yapacağız” dedi.

Sputnik'in haberine göre Barış anlaşması için birkaç seçeneğin olduğunu söyleyen Paşinyan, “Çerçeve anlaşmasını imzalama seçeneği var. Bu anlaşma, tüm olası sorunları çözüme kavuşturmadan ilişkilerin genel çerçevesini belirleyecek. Bu seçeneğe göre ilerlemek Azerbaycan için de uygunsa her şey mümkün olur. Ama bize bağlı her şey yapacağız” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermeni heyetinin Washington’da barış anlaşmasıyla ilgili önerilerini sunduğunu ve Bakü’nün tepkisini beklediklerini de sözlerine ekledi.