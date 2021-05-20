Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Geğarkunik sınır bölgesine girerek "muhtemelen" havaya ateş açtıklarını ileri sürerek bunun üzerine Ermenistan ordusunun uyarı ateşi açtığını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün Geğarkunik'in sınır bölgesinde Azerbaycanlı askerlerin Ermenistan topraklarına girdiği bir olay meydana geldiği" belirtildi. Açıklamada "Saat 15.00 sıralarında muhtemelen havaya birkaç düzine el ateş açıldı, bunun ardından Ermeni birlikleri uyarı ateşi açtı" denildi.

Azerbaycan birliklerinin komutanının Ermeni birliklerinin komutanı ile temas kurarak bir kaza sonucu ateş açıldığını belirttiği kaydedilen açıklamada, Ermenistan'ın bu türden olayları çatışmaya yol açacak kasıtlı girişimler olarak gördüğü ve karşılık verileceği ifade edildi.

Ermenistan bu hafta başında Azerbaycan'ı sınırda provokasyon yaratmakla ve sınırdaki askeri mevzilerini Ermenistan topraklarına doğru genişletmeye çalışmakla suçlamıştı.