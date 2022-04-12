Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, TFF yardımcı hakemi Tarık Ongun'la ilgili yazı kaleme aldı. Toroğlu, Ongun'un VAR kayıtlarını dinlediğini dile getirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun yazısı;
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Haber Merkezi
Erman Toroğlu VAR skandalını anlattı: Ben olsam mahkemeye veririm
Mehmet Baykan, Nihat Özdemir ve Jaap Uilenberg'in istifaları sonrasında bu kararların perde arkasında yatan sebepler ortaya çıkmaya başladı. Erman Toroğlu da önemli bir iddiada bulundu.
Haber Merkezi
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, TFF yardımcı hakemi Tarık Ongun'la ilgili yazı kaleme aldı. Toroğlu, Ongun'un VAR kayıtlarını dinlediğini dile getirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun yazısı;