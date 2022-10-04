Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın yeni görevini ve aylık kazancını açıkladı

Eski hakem Erman Toroğlu, A Spor’da yayımlanan 90+1 programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, sezon başında hakemlik kariyerini noktaladığını açıklayan eski hakem Cüneyt Çakır’ın TFF'deki yeni görevini ve kazanacağı parayı açıkladı.

Toroğlu öte yandan geçen günlerde eski TFF yöneticisi Selim Soydan'ın, Galatasaraylı yöneticilerin savunma için TFF'ye geldiğinde "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" iddiasıyla ilgili konuştu. Erman Toroğlu edindiği bilgilere göre TFF'ye giden sarı-kırmızılı yöneticilerin isimlerini açıkladı.

'Çakır'ın maaşı 100 bin lira'

Cüneyt Çakır’ın hakem eğitmenliği için aylık 100 bin TL maaş alacağını iddia eden Erman Toroğlu, “Cüneyt Çakır her hafta maça gidecek. Onun için de 10 bin TL verilecek. Versinler. Peki bunu niye açıklamıyorsunuz? Niye gizli kapaklı yapıyorsunuz?” diye konuştu.

Türkiye’de uzun yıllar görev yapan, Dünya Kupası ve Avrupa kupalarında da önemli maçlarda hakemlik yapan Cüneyt Çakır, kariyerinin son yıllarında hakemlik görevini bıraktığını açıklamıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tecrübeli hakemin, yurt dışından teklifler almasına rağmen Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini söylemişti.

Daha sonra Cüneyt Çakır’ın alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vereceği açıklanmıştı.

'Kusura bakmayın, ikili oynamayacaksınız'

Selim Soydan'ın iddialarına ilişkin olarak konuşan Toroğlu, konuyu araştırdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçen gün Selim Soydan'ı dinledim. Galatasaray yöneticilerinin gidip 'Şu Fatih Terim'e cezayı fazla verin de kurtulalım' diye bir laf söyledi. Bunu araştırdım, karşıma üç tane isim çıktı. Beni de ararlarsa haftaya söyleyeceğim. Bu Galatasaray camiası için önemli bir olay. Ya bunlardan biri ya da üçü. Yusuf Günay, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak. Kusura bakmayın, ikili oynamayacaksınız."

Soydan ne demişti?

Selim Soydan, Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu ifade etmişti.

Soydan, "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." demişti.