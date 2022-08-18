Erken seçim tartışmalarına nokta koyan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim için tarih vereceği iddiaları MHP tarafından yalanlanırken, konu bir kez daha AKP'nin de gündemine girdi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, AKP kulislerinde, bir erken seçim kararının Ekim ayına zaten yetişmeyeceği, Kasım-Aralık aylarının ise hem ekonomik göstergeler, hem de hava durumu açısından uygun bir zaman olmayacağına dikkat çekiliyor.

Artık muhalefet partilerinin bile erken seçimi seslendirmediğine işaret eden AKP yöneticileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son il başkanları toplantısında seçime 9-10 ay kaldığını vurguladığına dikkat çekerek, “Artık şu net, seçim 2023’te olacak. Cumhurbaşkanımız sadece gününü söylemedi” diyerek, erken-baskın seçim tartışmalarına nokta koyuyor.