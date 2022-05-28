Erken seçim için '6 Kasım' iddiası

Ankara kulislerinde erken seçim tartışmaları sürüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, seçimin erkene alınarak 6 Kasım Pazar günü yapılacağı konuşuluyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler” dedi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İktidar kendi çıkarı olacağını gördüğü an, erken seçime karar verebilir. Biz erken seçim ihtimalini göz ardı etmiyoruz” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “İktidar giderek ağırlaşan şartlar altında Haziran 2023 seçiminde 200 milletvekilinin altına düşme ihtimali görürse, bunu engellemek için seçimi erkene alır. TBMM'nin 401 sandalyesi AKP-MHP dışında oluşması demek, Yüce Divan kapısının da açılması demektir. Bunu göze alamazlar, şartlar daha da ağırlaşmadan tarihi öne çekebilirler” ifadesini kullandı.