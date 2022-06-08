Erken seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar: Son 3 ayda oran 9 puan arttı…

Yöneylem Araştırma son anket sonuçlarına erken seçim konusu da yansıdı. “Türkiye Siyaset Paneli” araştırmasına göre, erken seçim isteyenlerin oranında son 3 ayda 9 puanlık bir artış yaşandı.

Son anket sonuçlarıyla bilinen Yöneylem Araştırma 2-4 Haziran’da yaptığı araştırmada erken seçim tartışmalarını da ele aldı.

Erken seçim başlığı altındaki araştırmada katılımcılara, “Son günlerde Kasım ayında bir erken seçim olacağına dair iddialar dile getiriliyor. Siz Kasım’da bir erken seçim olmasını ister miydiniz?” diye soruldu.

Son anket sonuçları şöyle:

Yüzde 62 “Evet bir an önce erken seçime gidilmesini istiyorum” derken yüzde 34 “hayır seçimin zamanında yapılmasını istiyorum” dedi.

Katılımcıların yüzde 4’ü ise “bilmiyorum/cevap yok” dedi.