Erkek öğrencinin tecavüze uğradığı Süleymancıların yurdu sessiz sedasız yeniden açılmış

Denizli’de 12 yaşında bir erkek öğrencinin tecavüze uğradığı iddiasının ardından kapatılan Süleymancılar yurdunun sessiz sedasız isim değiştirerek yeniden açıldığı ortaya çıktı. Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü, ” Bize gelen talimatlar doğrultusunda açılması gerekiyordu açılmıştır.” dedi.

Denizli’nin Çivril ilçesinin Akpınar mahallesinde bulunan Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda 2019 yılında 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T.’nın defalarca tecavüz ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından Emre T. gözaltına alındı, yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından çocuğun okuduğu okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde çocuğun ifadesine başvurdu.

M.S., Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında Emre T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayları gizlediği iddia edilen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilik açıklama yapmıştı

İstismar iddiasıyla ilgili Valilik de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Denizli’nin Çivril İlçesinde özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki erkek öğrenciye, yurdun belletmeni tarafından cinsel istismar edildiği yönündeki haberlere ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan olay ile ilgili başlatılan ‘Çocuğun cinsel istismarı’ soruşturmasında mağdur çocuk M.S., Denizli Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilmiştir. İddia edilen konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

Yurt mühürlenmişti

Süleymancılara ait tarikat yurdunun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi. Yurt da mühürlendi.

Sessiz sedasız açıldı

TELE 1’den Betül Alanur Çelebi'nin haberine göre mühürleme işleminin ardından yurdun bir süre sonra yeniden açıldığı ortaya çıktı. Google’da da Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nun kalıcı olarak kapalı olduğu görünüyor.

Yurt Google'da kapalı görünüyor

Google’da yazan numarayı aradığında da telefonu bir öğrenci açıyor. Hocalarının namaz kıldığını söyleyen öğrenci, yurt müdürü ve yurt çalışanlarına aramanın bilgisini veriyor.

Yurt müdürü Çelebi'ye şunlar söylüyor:

“Şu an resmi olarak yurt açık. Sürekli denetime de uğruyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de sık sık geliyorlar. Bir cemaate de bağlı değiliz. Hisar talebe yurdu olarak faal olarak devam ediyoruz. Bu sorumluların hepsi buradan götürüldü. Muhatabı ben değilim. Olayları da bilmiyorum.”

Yurt müdürünün ardından Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Keskin de sorulara şöyle yanıt verdi.

Yurt yeniden açıldı mı?

Keskin: O yurdun her şeyi değişti. İsmi de yönetimi değişti.

Denetliyor musunuz?

Keskin: Yurtlar bize bağlı olduğu için denetlemelerimiz oluyor.

Soruşturma hangi aşamada?

Keskin: Soruşturma yargı sürecinde. Belki de sonuçlanmıştır ben de bilmiyorum.

Açılma gerekçesi ne?

Keskin: Bize gelen talimatlar doğrultusunda açılması gerekiyordu açılmıştır. Emir doğrultusunda açıldı. Biz kendi kafamıza göre açmıyoruz.

Kim talimat verdi?

Keskin: Üst makamlardan açılması için emir geldi.

Cemaat yurdu mu?

Cemaat yurdu olduğunu nereden bileyim? Yurtları biz denetliyoruz, eksiklikleri varsa cezai işlem uyguluyoruz, ama ben nereden bileyim şimdi nereye bağlı olup olmadığını.

Kaç öğrenci var?

Öğrenci sayısına dair net bir şey diyemem. Sürekli sirkülasyon halinde. Şu an 15-20 kişi olabilir.